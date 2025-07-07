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الحرس الثوري الإيراني: قادرون على قصف إسرائيل يوميا ولمدة عامين


أكد اللواء إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني جاهزية القوات الإيرانية أمام أي عدوان، وقدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل يوميا ولمدة عامين متواصلين، حيث ذكر اللواء جباري في تصريح لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "إن المدن والمنشآت الصاروخية التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدرات بلادنا الدفاعية".

وأضاف حول الجاهزية للتعامل مع أي هجوم يشن على البلاد، أجاب جباري: "قواتنا المسلحة في قمة جاهزيتها. قال الشهيد حاجي زاده ذات مرة: إذا اندلعت حرب بيننا وبين إسرائيل وأمريكا، حتى لو أطلقنا عليهم الصواريخ يوميا لمدة عامين، فإن قدراتنا لن تنفد".

كما أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن "ما رأيناه حتى الآن لم يكن سوى قدرات القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى: "في الوقت الحالي، فإن المستودعات والمدن الصاروخية والمرافق التي نمتلكها تحت الأرض هائلة لدرجة أننا لم نظهر بعد غالبية قدراتنا الدفاعية وصواريخنا الفعالة".

وتابع المستشار: "إذا أراد العدو الصهيوني مواصلة الحرب ومهاجمة بلدنا، فسيكون ذلك اليوم مشهودا، لأن جيشنا والحرس الثوري والقوات البرية والجوية لم تنزل إلى الميدان بكامل قوتها بعد. إذا حدث ذلك، فسينزل الجميع إلى الميدان، وستنزل جبهة المقاومة أيضا إلى الميدان".

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