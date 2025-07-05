الحرس الثوري الإيراني: استمرار العدوان يسرع نهاية الكيان الصهيوني

جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته للكيان الصهيوني، اليوم السبت (5 تموز 2025)، مؤكداً أن كل عدوان أو خيانة جديدة لن تؤدي إلا إلى تسريع انهيار هذا الكيان، وذلك في بيان صدر اليوم بمناسبة الذكرى الـ42 لاختطاف القائد أحمد متوسليان وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان عام 1982.

وشدد البيان على أن "الجرائم الصهيونية بحق شعوب المنطقة، ومن بينها الإبادة المستمرة في فلسطين واغتيال قادة المقاومة، لن تمر دون حساب"، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير الدبلوماسيين المختطفين باعتبارها قوة احتلال للبنان في ذلك الحين.

وأكد الحرس أن الرد الإيراني خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا، أثبت "تنامي قدرات المقاومة واتساع نطاق الردع الإيراني"، مشيراً إلى أن إيران اليوم "أقوى من أي وقت مضى، بفضل تضحيات قادة أمثال الشهيد متوسليان".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والحقوقية إلى القيام بواجباتهم تجاه هذه القضية، مطالباً بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

وأكد أن "متوسليان لم يكن مجرد قائد عسكري، بل رمزاً للمقاومة ووجدانا حياً في الذاكرة الوطنية"، مشدداً على أن إيران ستواصل طريق المقاومة حتى تحقيق العدالة التاريخية وإنهاء الاحتلال.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن "الكيان الصهيوني لن يكون في مأمن من الرد، وكل خطوة عدائية تقرّبه أكثر من نهايته المحتومة".