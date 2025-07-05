الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني: استمرار العدوان يسرع نهاية الكيان الصهيوني


جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته للكيان الصهيوني، اليوم السبت (5 تموز 2025)، مؤكداً أن كل عدوان أو خيانة جديدة لن تؤدي إلا إلى تسريع انهيار هذا الكيان، وذلك في بيان صدر اليوم بمناسبة الذكرى الـ42 لاختطاف القائد أحمد متوسليان وثلاثة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان عام 1982.

وشدد البيان على أن "الجرائم الصهيونية بحق شعوب المنطقة، ومن بينها الإبادة المستمرة في فلسطين واغتيال قادة المقاومة، لن تمر دون حساب"، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير الدبلوماسيين المختطفين باعتبارها قوة احتلال للبنان في ذلك الحين.

وأكد الحرس أن الرد الإيراني خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا، أثبت "تنامي قدرات المقاومة واتساع نطاق الردع الإيراني"، مشيراً إلى أن إيران اليوم "أقوى من أي وقت مضى، بفضل تضحيات قادة أمثال الشهيد متوسليان".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظماته الأممية والحقوقية إلى القيام بواجباتهم تجاه هذه القضية، مطالباً بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

وأكد أن "متوسليان لم يكن مجرد قائد عسكري، بل رمزاً للمقاومة ووجدانا حياً في الذاكرة الوطنية"، مشدداً على أن إيران ستواصل طريق المقاومة حتى تحقيق العدالة التاريخية وإنهاء الاحتلال.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن "الكيان الصهيوني لن يكون في مأمن من الرد، وكل خطوة عدائية تقرّبه أكثر من نهايته المحتومة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني: استمرار العدوان يسرع نهاية الكيان الصهيوني
انفجارات قرب قاعدة جوية عسكرية غربي أوكرانيا
صحيفة بريطانية: إسرائيل تكتمت على ضربات إيرانية مدمرة
ترامب: بوتين يريد الاستمرار في قتل الناس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
السعودية: نرفض الحل العسكري بشأن برنامج إيران النووي
لافروف: آمل أن تدرك أوروبا حجم مسؤوليتها في التأجيج بين إيران وإسرائيل
الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا ربع قدراتنا فقط في الحرب الأخيرة ولدينا مدن صاروخية لم تُفعل بعد
أعراض تسمم تضرب البرلمان التركي والاشتباه بوباء ينتشر في أنقرة
باكستان.. مقتل 30 مسلحاً حاولوا العبور من أفغانستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك