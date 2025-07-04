لافروف: آمل أن تدرك أوروبا حجم مسؤوليتها في التأجيج بين إيران وإسرائيل

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن تدرك دول أوروبا حجم مسؤوليتها في تأجيج الموقف بين إيران وإسرائيل، إذ ذكر لافروف في أعقاب محادثاته مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو اليوم: "آمل أن تدرك الدول الأوروبية أيضا نصيبها من المسؤولية، حيث طرحت في الجلسة الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غياب أي ضرورة واضحة، قرارات حادة جدا ضد إيران، لم تسهم وعلى الأقل، في تخفيف التوتر".

وأضاف لافروف أن الدول الأوروبية لم تسهم في العملية التفاوضية، بل خلقت ذريعة للجوء إلى الأساليب القسرية.

فيما ختم قائلًا، "آمل أن يستخلص زملاؤنا الأوروبيون الاستنتاجات المناسبة".