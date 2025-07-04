الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا ربع قدراتنا فقط في الحرب الأخيرة ولدينا مدن صاروخية لم تُفعل بعد

أعلن اللواء علي فضلي، نائب معاون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني أن طهران لم تستخدم سوى 25% من قدراتها الصاروخية خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن مدينة صاروخية واحدة فقط من مجموع المدن الإيرانية تم تفعيلها حتى الآن، في إشارة إلى وجود قدرات غير معلنة أكبر.

وأوضح فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، أن الحرس الثوري استخدم حتى اللحظة ما بين 20 إلى 30٪ من إمكانياته العامة فقط، مشدداً على أن “صاروخ سجيل” فاجأ العدو وكان خارج حساباته.

وأشار فضلي إلى أن إيران في أفضل أوضاعها العسكرية منذ 45 عاماً، مؤكداً أن القوات الإيرانية كانت على استعداد دائم لهجوم العدو منذ سنوات طويلة، وأن الحرب الأخيرة لم تكن مفاجئة بالنسبة لطهران.

وفي ما يخص الملف النووي، قال اللواء فضلي إن المعرفة النووية والعلم بصناعة السلاح النووي في متناول إيران، لكنه أكد أن “المبادئ العقائدية للجمهورية الإسلامية” لا تسمح بصناعة هذا النوع من الأسلحة.

واعتبر أن القضية النووية ليست سوى ذريعة بيد من وصفهم بـ”العدو”، مشيراً إلى أن الضغط الغربي في هذا الملف لا يستند إلى معايير واقعية، بل يستخدم كغطاء لتبرير سياسات عدائية تجاه إيران.