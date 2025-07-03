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بوتين و ترامب يتحادثان هاتفيا قرابة ساعة


اعلن يوري اوشاكوف ، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين :" ان بوتين اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، استمرت قرابة ساعة".

وقال في تصريح صحفي :" ان بوتين وترامب تطرقا خلال محادثتهما الى تطورات الوضع في سوريا .. وسيستمر الحوار حول هذا الموضوع ".

واضاف :" ان بوتين ابلغ ترامب ان روسيا ستحقق اهدافها في الصراع باوكرانيا. كما ناقشا عددا من المشاريع الاقتصادية المشتركة الواعدة في مجال الطاقة واستكشاف الفضاء، و بحثا بالتفصيل الوضع بشأن ايران والشرق الاوسط بشكل عام".

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