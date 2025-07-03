الجيش الإيراني: سندافع بقوة عن سيادة البلاد ضد أي اعتداء

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، أن جيش بلاده سيتصدى بكل قوة لأي اعتداء وسيدافع عن سيادة البلاد.

وقال حاتمي، في تصريح صحفي ، إن "الدفاع الجوي الإيراني تصدى بقوة للعدوان الإسرائيلي على البلاد وخرج من هذه المواجهة مرفوع الرأس".

وأضاف أن "الجيش الإيراني سيتصدى بكل قوة لأي اعتداء وسيدافع عن سيادة البلاد"، مشيرًا إلى أن "الشعب الإيراني وقوات المسلحة وقفا صفًا واحدًا في مواجهة العدوان على الجمهورية الإسلامية".