رئيس الأركان الإيراني: إسرائيل تكبدت هزيمة نكراء أمام إيران

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الأربعاء، (2 تموز 2025)، أن "جميع الأدلة الواضحة والخفية تؤكد تكبد إسرائيل هزيمة نكراء أمام إيران".

وقال موسوي في تصريح صحفي، أن "هدف الأعداء كان توجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران وتجزئة البلاد وليس الموضوع النووي الإيراني".

وأشار إلى أن "الإسرائيليين وداعميهم يجمعون قوتهم منذ سنوات لتوجيه ضربة لنظام الجمهورية الإسلامية"، لافتًا إلى أنهم "أُجبروا على تقديم طلب وقف إطلاق النار كي يُعيدوا ترتيب أمورهم علّهم يستطيعوا فيما بعد القيام بعمل ما".

وحذر موسوي من أن "في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب أكثر سترى إسرائيل القدرات الإيرانية التي لم تُستخدم حتى الآن".

وفي ختام تصريحاته، جدد اللواء موسوي تأكيد دعم إيران الثابت للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "دعم إيران لفلسطين وللشعب الفلسطيني من المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية وإيران لن تتخلى إطلاقًا عن أيّ من مبادئها".