الرئيس الإيراني يصادق على قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان صدق اليوم الأربعاء على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

وكان النواب الإيرانيون قد صوتوا قبل أيام لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، إذ صوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح المشروع، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".

وأضاف: "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع (هذه) الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".

ونقلت وكالة إيسنا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان علي رضا سليمي قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.

حظر الانتشار النووي

وتأتي مصادقة الرئيس الإيراني على قانون وقف التعاون مع الوكالة الذرية في وقت تصاعدت فيه دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية.

كما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد أن استئناف التعاون مع طهران سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.

يشار إلى أن إسرائيل شنت عدوانا غادرا في 13 يونيو/حزيران الماضي بدعم أميركي حربا جوية على إيران استمرت 12 يوما، شملت قصف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، في حين ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.