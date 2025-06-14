بزشكيان: القوات المسلحة الإيرانية ستواصل التصدي للعدوان الصهيوني بقوة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل التصدي للعدوان الاسرائيلي بقوة.

وقال بزشكيان، في تصريح إن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل التصدي للعدوان الصهيوني بقوة أكثر وعزم أشد".

واضاف أن "التنسيق بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة للعدوان بالتزامن مع المفاوضات هو مؤشر على عدم صدقية واشنطن".

ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة طهران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.