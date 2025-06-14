باكستان تعلن دعمها الكامل لإيران وتدين الهجمات الإسرائيلية

أعربت باكستان، اليوم السبت، عن دعمها الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن الرد الإيراني يأتي في إطار الدفاع المشروع عن السيادة، حيث ذكر وزير الدفاع الباكستاني في تصريح رسمي: نقف إلى جانب الدولة الجارة إيران بجميع السبل الممكنة.

كذلك، أكد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الباكستاني، سردار فتح الله خان ميان خيل، وقوف بلاده إلى جانب طهران في هذه المرحلة الحساسة، داعيا إلى وحدة الصف الإسلامي ودعم الأشقاء.

واعتبر خان الهجوم الإسرائيلي انتهاكا صارخا للأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة.

وفي ذات الصدد، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، عبر خلاله عن تضامن إسلام آباد الكامل مع طهران، مجددا موقف بلاده الرافض لأي انتهاك للسيادة الإيرانية.

كما أصدر كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بيانين منفصلين، أدانا فيهما الهجوم الإسرائيلي، ودعوا إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المعتدين وضمان احترام القانون الدولي.