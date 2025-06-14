تعيين قائد جديد لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني

عيّن المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، العميد مجيد موسوي لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال أمير علي حاجي زاده، حيث ذكرت وسائل اعلام إيرانية، بأن قائد الثورة الإسلامية عيّن العميد مجيد موسوي قائدا للقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني خلفا للشهيد أمير علي حاجي زادة. اللواء أمير علي حاجي زاده، الذي استشهد وفق ما أكده الإعلام الإيراني خلال الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، الجمعة.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام