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الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانًا جديدًا


أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، بيانه الرسمي الثاني بشأن عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكداً نجاح الهجوم على مواقع استراتيجية داخل الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ باليستية دقيقة وطائرات مسيرة ذكية، نافياً قدرة إسرائيل على التصدي لموجات الهجوم.

وجاء في مستهل البيان الآية الكريمة: "وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا" (الإسراء: 8)، مشيراً إلى أن العملية نُفذت "بنجاح تام"، واستهدفت قواعد جوية ومراكز صناعية عسكرية قال إنها "كانت منطلقاً للعدوان الإسرائيلي الأخير على إيران".

وأوضح البيان أن "وحدات الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للقوة الجو-فضائية في الحرس الثوري استخدمت مزيجاً من الأنظمة الذكية والدقيقة لاستهداف المراكز العسكرية ومصانع إنتاج الأسلحة والصواريخ التي يستخدمها جيش الاحتلال لشنّ عدوانه على شعوب المنطقة، لا سيما في غزة".

وأضاف: "التقارير الميدانية، والصور الفضائية، ونتائج الرصد الاستخباري تشير إلى إصابات مباشرة ومؤثرة لعشرات الأهداف العسكرية"، في حين "لم تنجح منظومات الدفاع الإسرائيلية في صدّ الهجوم، على الرغم من الادعاءات التي أُطلقت بهذا الصدد".

وأكد الحرس الثوري أن العملية جاءت بأمر مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرشد علي خامنئي، و"استجابة لمطالب الشعب الإيراني بعد ارتقاء شهداء العدوان"، مشدداً على أن "أمن إيران الإسلامية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

واختُتم البيان بالتأكيد على أن "الهجوم تمّ بالتنسيق الكامل مع مختلف وحدات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية"، في رسالة قال البيان إنها "واضحة للعدو: أي مساس بأمن إيران سيقابل بردّ أقوى وأكثر دقة".

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