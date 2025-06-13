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حرس الثورة الايرانية يصدر بيانا يعلن فيه استهداف الكيان الاسرائيلي


أصدر حرس الثورة الاسلامية في ايران بيانا اعلن فيه استهداف عدة مناطق في الكيان الاسرائيلي بعنوان عملية "الوعد الصادق 3"، ردا على العدوان الصهيوني الغاشم على مناطق متعددة في ايران الليلة الماضية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾

رداً على العدوان الصارخ الذي شنه الكيان الصهيوني الإرهابي والمجرم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعلماء بارزين، ومواطنين أبرياء، لا سيما من الأطفال، نفّذ حرس الثورة الإسلامية – الذراع الدفاعية والهجومية للشعب الإيراني – عملية "الوعد الصادق 3".

وقد بدأت هذه العملية المباركة في ليلة عيد الغدير السعيد، تحت النداء المقدّس "يا علي بن أبي طالب (ع)"، مستندةً إلى التوكل على القوة الإلهية، والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، والدعم الشعبي الواسع من أبناء الشعب الإيراني الأبي.

وتم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف، بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة.

سيتم إعلان تفاصيل العملية في بيان لاحق للرأي العام الإيراني.

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