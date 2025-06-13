مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بعد الهجمات على إيران

يعقد مجلس الامن الدولي، في وقت لاحق من اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، اجتماعا على خلفية الهجمات الاسرائيلية على ايران.

وكانت قد دعت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ على خلفية العدوان الإسرائيلي على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "السفير أمير سعيد إيرواني مندوب إيران لدى الأمم المتحدة بعث رسالة رسمية وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن "إيرواني أدان في رسالته بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت النووية وكبار المسؤولين العسكريين في إيران".

ودعا إلى "عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل هذه الهيئة الدولية تجاه هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية".

وكانت قد شنّت إسرائيل فجر اليوم الجمعة هجومًا واسعًا طال منشآت نووية وعسكرية ومقار قيادية في طهران ونطنز، وسط استعدادات إيرانية معلنة للرد.