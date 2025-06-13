القصف الصهيوني يودي بحياة قائد الحرس الثوري حسين سلامي في طهران وعدد من العلماء النوويين

صرّحت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بتعرض المقر العام للحرس الثوري في العاصمة طهران، إلى قصف إسرائيلي، نجم عنه إستشهاد قائد الحرس حسين سلامي، بالتزامن مع موجة الضربات التي تشنها تل أبيب والتي دخلت مرحلتها الثانية منذ ساعات، إذ أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، إستشهاد اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في الهجوم الإسرائيلي على المقر العام للحرس الثوري الإيراني، في طهران.

كما نجم عن الضربات الإسرائيلية، اغنيال قادة في الحرس الثوري، وهم كل من غلام علي رشيد، طهرانجي وفريدون عباسي، وفق أنباء نقلها التلفزيون الإيراني.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني إسرائيلي، ترجيحه مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين بما في ذلك رئيس الأركان وكبار العلماء النوويين.

فيما وضع التلفزيون الإيراني الشارة السوداء بعد الغارات الإسرائيلية التي ما تزال مستمرة وبدأت موجة ثانية من الضربات.