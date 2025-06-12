قائد فيلق القدس يهاجم ترامب ويتوعد لا أحد يجرؤ على حرب ضد إيران

سخر قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدا أن لا أحد يجرؤ على شن حرب ضد إيران ومعتبرا ضعف بلاده والمقاومة مجرد حلم ، حيث ذكر قاآني إن رد ترامب على اليمن عبر منصة إكس كان فضيحة للأميركيين ، مشددا على أن طهران تفاوض اليوم من منطلق الحكمة والتدبير ولم تعد مرهونة للمفاوضات كما في السابق.

وأشار إلى تطور عسكري مذهل في إيران خلال الأشهر الأخيرة وهاجم إسرائيل والولايات المتحدة والناتو مؤكدا فشلهم في هزيمة المقاومة رغم حرب استمرت 66 يوما مع حزب الله.

تصريحات قاآني تأتي وسط تصعيد أمني بين واشنطن وطهران وفي وقت تحدثت فيه مصادر عن بدء واشنطن إخلاء دبلوماسييها من بغداد ودول خليجية تحسبا لأي تصعيد محتمل.