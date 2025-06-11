إيلون ماسك بعد هجومه على ترامب: نادم على بعض منشوراتي

عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن "ندمه لبعض التغريدات التي هاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وأشعلت الجدل في الولايات المتحدة.

وقال ماسك: "أنا نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحد".

وتداولت وسائل إعلام أمريكية منشورات لماسك، الأسبوع الماضي، قال فيها: "حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبرى حقا.. دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين".

وأضاف ماسك: "هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها (ملفات إيبستين). يوما سعيدا يا دونالد ترامب". كما كتب لاحقا: "تذكّروا هذه التدوينة.. فالحقيقة ستظهر".