أمريكا تجلي موظفيها من البحرين والكويت

أفادت وكالة (أسوشييتد برس)، اليوم الأربعاء، (11 حزيران 2025)، بان وزارة الخارجية الأمريكية، سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت.

وكانت وكالة رويترز نقلت بوقت سابق مساء اليوم الأربعاء عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكي قولهما بان "السفارة الأمريكية بالعراق تستعد للإخلاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية" لكن سرعان ما نفى هذا الأمر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.

وقال النعمان في تصريح صحفي: "لا صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد".

وكان وزير الدفاع الإيراني قد صرح صباح اليوم بانه "إذا فشلت المفاوضات وفرضت الحرب سنستهدف القواعد الأمريكية وعلى الأمريكيين مغادرة المنطقة" على حد قوله.