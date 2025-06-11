ترامب: ثقتي انخفضت في نجاح المفاوضات مع إيران

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أذيعت، اليوم الأربعاء، بإن ثقته قلت في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، إذ ذكر من خلال جوابه على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك".

وأضاف ترامب "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى".فيما أكد أنه لا يزال مصممًا على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.