مصرع وإصابة 13 شخصا في حريق بسفينة تحمل الميثانول جنوب إيران

اندلع حريق كبير اليوم الأربعاء في سفينة تحمل مادة الميثانول أثناء توقفها عند رصيف ميناء دير بمحافظة بوشهر جنوبي إيران ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، إذ ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن الحريق نشب داخل خزان للميثانول تابع لشركة كاوه للبتروكيماويات موضحة أن الحادثة وقعت حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي في منشآت الشركة بمدينة دير الساحلية على بعد نحو 1200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

وأفاد رئيس قسم الطوارئ في محافظة بوشهر حسن موسوي بأن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة بجروح مشيرا إلى أن الإصابات بعضها خطير.

كما أظهرت لقطات مصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف في محيط المجمع البتروكيماوي وسط استنفار واسع للجهات المختصة.

من جانبه قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني لوكالة تسنيم إن بلاغا ورد يفيد باندلاع حريق في سفينة راسية عند رصيف شركة كاوه للميثانول وعلى إثره تم إرسال سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ خاصة إلى موقع الحادث.

وبحسب ما أعلنه محافظ مدينة دير فإن الانفجار وقع خلال عمليات لحام على متن السفينة ما تسبب في اندلاع النيران التي امتدت بسرعة نظرا للطبيعة الكيميائية القابلة للاشتعال لمادة الميثانول.

كذلك أكدت السلطات أن عمليات الإطفاء والإنقاذ لا تزال جارية وسط مخاوف من حدوث انفجارات إضافية نتيجة طبيعة المادة المحملة.