جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا الأحد المقبل في مسقط

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء العاشر من حزيران، عن تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أنها ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث ذكر بقائي ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، بإنه بناء على المشاورات التي جرت، يجري التخطيط للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا يوم الأحد المقبل في مسقط.

وأضاف، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى النرويج يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماع الثاني والعشرين لمنتدى أوسلو.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم أمس الإثنين أن تخصيب اليورانيوم هو حق وجزء لا يتجزأ من صناعة إيران النووية.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي ، قال بقائي: للأسف، قررت الوكالة [الدولية للطاقة الذرية]، بضغط من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، إعداد تقرير شامل، ولتستغله الدول الأوروبية لإصدار قرار.

وأضاف، أن إيران أعدت مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الأخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا، وسنقوم بالتأكيد بتنفيذ مجموعة من العمليات في ضوء التطورات المستقبلية والتعاون مع منظمة الطاقة الذرية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

كما اكد أن سنقدم ردنا على المقترح الأمريكي النووي عبر سلطنة عمان، وعلى واشنطن اغتنام الفرصة، مؤكدا مجددا أن تخصيب اليورانيوم حق وجزء لا يتجزأ من صناعة إيران النووية.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن في قرار سابق أنه في حال رفض إيران التعاون بشكل تام مع الوكالة للبت في المسائل المعلقة من حيث تقديم ضمانات إضافية وتنفيذ الالتزامات، سيتعين اتخاذ إجراءات جديدة.