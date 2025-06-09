روسيا تعلن عن مخطط لبناء نظام دولي متكافئ بالتعاون مع بريكس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن روسيا تدافع بثبات عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب.

وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب". روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".

وأكد بوتين بأن روسيا، بالتعاون مع دول "بريكس"، تعتزم مواصلة بناء نظام تعاون دولي متكافئ وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز، وتابع، قائلا:

"مع شركائنا، وفي مقدمتهم دول "بريكس"، نعتزم مواصلة العمل على بناء نظام فعال للتعاون الدولي المتكافئ والمفيد للطرفين، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات".

وأشار بوتين إلى أن المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، سيناقشون اتجاهات التنمية الرئيسية في الاقتصادين الروسي والعالمي، ويقدمون توقعات للمستقبل.

وذكر بوتين أن المشاركين في المنتدى سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الديموغرافيا وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وسيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران. وسيكون الموضوع الرئيسي لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".