في بيان مهم.. الامن القومي الايراني: بنك أهداف الصهاينة على طاولة القوات المسلحة

اصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بيانا هاما عقب العملية الاستخباراتية المعقدة التي نفذها الجنود المجهولون لإمام العصر والزمان (عج) .

واكد البيان ان بنك أهداف الصهاينة على طاولة القوات المسلحة، وفي حال وقوع هجوم، سيتم استهداف المنشآت النووية السرية للكيان الصهيوني.

واعتبر بيان المجلس الأعلى للأمن القومي ان هذا الإنجاز الاستخباراتي العظيم والغنيمة يعد جزءا هاما من التخطيط الذكي والإجراءات الصامتة والبسيطة للنظام الإسلامي المقدس في مواجهة مؤامرات الأعداء، وجزءا هاما آخر منه هو النضال المتواصل للقوات المسلحة لبناء قدرة عملياتية تتناسب مع نقاط ضعف وقوة الكيان الصهيوني المحتل وداعميه.

وتابع البيان: اليوم، بفضل الوصول إلى هذه المعلومات واستكمال الدورة الاستخباراتية-العملية، تمكن المجاهدون من التصدي الفوري لأي هجوم محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد، من خلال مهاجمة منشآته النووية الخفية وأي شرور تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية والعسكرية، بما يتناسب تماما مع نوع الهجوم.