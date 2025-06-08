تحطم طائرة على متنها 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية

تحطّمت، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، طائرة صغيرة تقلّ ما بين 16 و20 شخصًا قرب مدينة تولاهوما في مقاطعة كوفي بتينيسي، حسب ما ذكرته دوريات ولاية تينيسي للطرق السريعة (THP).

وأوضح بيان من THP، نقلا عن شبكة WSMV المحلية وترجمته "بغداد اليوم"، أن الحادث وقع على طريق أولد شيلبيفيل رود، وتم نقل عدد من المصابين جواً إلى المستشفيات عبر الطائرات الطبية، فيما خضع البعض الآخر للتقييم والمسعفات الأولية في الموقع.

وبحسب المصادر، فإن الوضع لا يزال "نشطًا وقيد التطوير"، دون تأكيد حتى اللحظة عن وقوع وفيات. وقد تم توجيه تحذير للسائقين بتجنب المنطقة لتسهيل حركة خدمات الطوارئ .