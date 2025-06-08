روسيا تسلم جثامين 1212 جنديًا أوكرانيًا بدفعة أولى بعد مفاوضات إسطنبول

أعلن المتحدث باسم مجموعة التفاوض الروسية، ألكسندر زورين، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، أن روسيا سلّمت الدفعة الأولى من جثامين الجنود الأوكرانيين إلى موقع التبادل، وذلك تنفيذا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية المباشرة في إسطنبول يوم 2 حزيران.

وقال زورين، في تصريح صحفي، إن "الجانب الروسي قام، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية التي عقدت يوم 2 حزيران في إسطنبول، وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأوكراني، بتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين التي تم تجهيزها لإعادتهم إلى وطنهم في منطقة التبادل".

وأوضح زورين، أن "الدفعة الأولى تضم 1212 جثمانًا لجنود أوكرانيين"، مشيراً إلى أن "العديد منهم تم التعرف عليهم، وجميعهم تم التأكد من هويتهم كجنود في القوات المسلحة الأوكرانية، سواء من خلال زيهم العسكري أو من خلال المناطق التي عُثر عليهم فيها".

وأكد زورين، أن "الجانب الروسي مستعد تماماً للوفاء بجميع الاتفاقيات المتعلقة بإعادة جثامين الجنود الأوكرانيين القتلى وتبادل الأسرى".

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات على تأجيل العملية الإنسانية إلى الأسبوع المقبل"، نؤكد "انتظارنا للإخطار الرسمي بأن عملية إعادة الجثامين ستتم وذلك عبر القنوات المعروفة لدى الجانب الأوكراني، أكرر، نحن جاهزون لإعادة أكثر من 6 آلاف جثمان على دفعات عبر النقل البري والسكك الحديدية".