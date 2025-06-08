الصفحة الدولية

روسيا تسلم جثامين 1212 جنديًا أوكرانيًا بدفعة أولى بعد مفاوضات إسطنبول


أعلن المتحدث باسم مجموعة التفاوض الروسية، ألكسندر زورين، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، أن روسيا سلّمت الدفعة الأولى من جثامين الجنود الأوكرانيين إلى موقع التبادل، وذلك تنفيذا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية المباشرة في إسطنبول يوم 2 حزيران.

وقال زورين، في تصريح صحفي، إن "الجانب الروسي قام، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية التي عقدت يوم 2 حزيران في إسطنبول، وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأوكراني، بتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين التي تم تجهيزها لإعادتهم إلى وطنهم في منطقة التبادل".

وأوضح زورين، أن "الدفعة الأولى تضم 1212 جثمانًا لجنود أوكرانيين"، مشيراً إلى أن "العديد منهم تم التعرف عليهم، وجميعهم تم التأكد من هويتهم كجنود في القوات المسلحة الأوكرانية، سواء من خلال زيهم العسكري أو من خلال المناطق التي عُثر عليهم فيها".

وأكد زورين، أن "الجانب الروسي مستعد تماماً للوفاء بجميع الاتفاقيات المتعلقة بإعادة جثامين الجنود الأوكرانيين القتلى وتبادل الأسرى".

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات على تأجيل العملية الإنسانية إلى الأسبوع المقبل"، نؤكد "انتظارنا للإخطار الرسمي بأن عملية إعادة الجثامين ستتم وذلك عبر القنوات المعروفة لدى الجانب الأوكراني، أكرر، نحن جاهزون لإعادة أكثر من 6 آلاف جثمان على دفعات عبر النقل البري والسكك الحديدية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تسلم جثامين 1212 جنديًا أوكرانيًا بدفعة أولى بعد مفاوضات إسطنبول
هبوط آمن لطائرة "طيران الخليج" في الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة
حدث استخباراتي وكنز معلومات.. ايران تكشف تفاصيل الحصول على وثائق "النووي الإسرائيلي"
الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على مختلف المحاور
ترامب ينشر ألفي عنصر حرس وطني لمواجهة تمرد لوس انجلوس
"الجميع سيرى الحقيقة".. مدير FBI يعلق على الخلاف بين ماسك وترامب
مقدم كوميدي أمريكي شهير يعلّق على خلاف ترامب وماسك ويثير ضحك الجمهور
خبير: إسرائيل تساعد أوروبا في التسلح ضد روسيا
عراقجي يكشف استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
مؤيدون لغزة يصبغون واجهة وزارة الدفاع الفنلندية بلون الدم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك