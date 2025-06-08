هبوط آمن لطائرة "طيران الخليج" في الكويت بعد بلاغ بوجود قنبلة

أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد (8 حزيران 2025)، عن تلقي بلاغ بشأن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لطيران الخليج أثناء إحدى رحلاتها الجوية.

وأكدت الإدارة في بيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.

وأضافت أن الفرق المختصة قامت بفحص الطائرة بشكل دقيق، وتأكد خلوها من أي تهديد محتمل، مشيرةً إلى أن حركة الرحلات في المطار لم تتأثر بالحادثة، واستُكمل العمل بصورة طبيعية.