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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل تقدمها على مختلف المحاور


صرّحت وزارة الدفاع الروسية اليوم باستمرار تقدم قواتها على جميع المحاور وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فاقت 1300 فرد في 24 ساعة، حيث ذكرت الوزارة في بيان رسمي أن قوات مجموعة قوات "الجنوب" تواصل تقدمها في محاور القتال وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تقدر بنحو  170 جنديا خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 5 مركبات عسكرية و5 مدافع ميدانية تابعة للقوات الأوكرانية.

كما أسفرت العمليات عن تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة، مما أدى إلى إضعاف القدرات القتالية الأوكرانية في تلك الجبهة.

 كما أفاد البيان بأن قوات مجموعة "المركز" وصلت إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتواصل توسيع هجومها في أراضي مقاطعة دنيبروبتروفسك، حيث ألحقوا خسائر وصلت إلى 530 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وفي مقاطعة سومي، وجهت قوات مجموعة "الشمال" ضربات قاسية أسفرت عن مقتل أو إصابة نحو 150 جنديا أوكرانيا. 

في حين فرضت قوات "الغرب" سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 230 جنديا، مع تدمير 3 مستودعات للذخيرة. 

فيما تواصل قوات "الشرق" في التقدم داخل خطوط دفاع العدو، مسجلة خسائر تجاوزت 185 جنديا.

وأضاف البيان أن قوات "دنيبر" نفذت ضربات قوية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، أدت إلى مقتل أو إصابة 95 جنديا، وتدمير مخزن ذخيرة.

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