إيران تعلن نجاحها في تهريب وثائق نووية وأمنية من داخل إسرائيل

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم السبت (7 حزيران 2025)، نقلًا عن مصادر مطلعة في المنطقة، بأن جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في تنفيذ عملية نوعية داخل إسرائيل أسفرت عن الحصول على آلاف الوثائق الاستراتيجية والحساسة، من بينها مواد تتعلق بمشاريع ومرافق نووية إسرائيلية.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن العملية نُفذت قبل فترة، إلا أن الإعلان عنها تأخر حتى ضمان نقل كامل الحزمة الاستخباراتية بأمان إلى داخل الأراضي الإيرانية، وتخزينها في مواقع محمية.

وأضافت المصادر أن الكمية الهائلة للوثائق، التي تشمل صورًا ومقاطع فيديو ووثائق مكتوبة، تطلبت وقتاً طويلاً لمراجعتها وتحليلها، مشيرة إلى أن تسريب هذه البيانات يمثل ضربة بالغة الحساسية للأمن القومي الإسرائيلي.

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب إعلان الشاباك والشرطة الإسرائيلية قبل 17 يوماً عن اعتقال شابين إسرائيليين من مدينة نِشِر شمالي البلاد، بتهمة الاشتباه في ارتكاب جرائم أمنية على صلة بإيران.

وتشير المعطيات إلى أن توقيفهما تم بعد إخراج الوثائق من داخل إسرائيل، ما يعزز احتمالات تورطهما في هذه العملية.