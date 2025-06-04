القبض على شبكة إرهابية تابعة لـ "داعش" في طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الارهابي واعتقال جميع عناصرها خلال عملية أمنية واسعة ومعقدة نُفذت في العاصمة طهران خلال الأيام الماضية

وقالت الشرطة بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية إن "وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة قوى الأمن الداخلي (فراجا) نفذت عملية كبرى تمكنت خلالها من إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجير في إحدى المناسبات الأخيرة."

وأوضحت أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال 13 ارهابيا من أعضاء الخلية، بينهم زعيم المجموعة، إضافة إلى فرق الدعم والتوجيه، والانتحاريين المكلّفين بتنفيذ الهجمات. كما تم ضبط معدات وأدوات تفجير، شملت سترات ناسفة وحقائب ظهر معدّة للتفجير.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الشبكة كانت على ارتباط مباشر بتنظيم داعش الارهابي، وكانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مزدحمة خلال فعاليات ومراسم أقيمت مؤخرًا في طهران.