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عراقجي يوجه رسالة لإسرائيل من أمام ضريح الشهيد حسن نصر الله


قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أمام ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، إن هزيمة إسرائيل أمر قطعي ودماء نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن "السيد نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".

ولفت إلى أن "استشهاد السيد حسن نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة".

وتابع قائلا: بجهوده الدؤوبة، حرر السيد نصر الله تراب جنوب لبنان من المحتلين الصهاينة، وضحى بحياته الغالية في سبيل هذه القضية المقدسة".

وأكد عراقجي "أن المقاومة حية والسيد نصر الله حي وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد نصرالله ستكون أكثر تأثيرا".

وفي وقت سابق، عباس عراقجي خلال زيارته بيروت، كتابه "قوة التفاوض".

وأكد خلال لقاء حواري أن إيران مستعدة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن برنامجها النووي لا يستخدم لأغراض عسكرية، مشددا على أن التخصيب لن يوجه نحو إنتاج سلاح نووي.

وأشار إلى أن امتلاك إيران لقدرات دفاعية وتطوير برنامجها النووي هو ما جعلها طرفا يُحسب له حساب في المفاوضات، مؤكدا أن "لو لم نمتلك هذه القدرة، لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".

وكشف الوزير عن تلقي طهران مقترحا من الجانب الأمريكي، وصفه بأنه "غامض ويحمل كثيرا من الالتباس"،

وذكر أن الرد عليه سيتم خلال أيام بما يتوافق مع المصالح الإيرانية.

وشدد على أن تخصيب اليورانيوم سيستمر داخل إيران، موضحا أن مفاعل طهران ينتج أدوية حيوية لنحو مليون إيراني، ولا يمكن وقف عمله.

وبين وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تحتاج إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، فهو حق سيادي لإيران.

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