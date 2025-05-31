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في بيان مشترك مع وكالة الطاقة الذرية الايرانية ... الخارجية تعلن عن اسفها ازاء تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية


أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت (31 أيار 2025)، أن بلاده تسلمت المقترح الأمريكي الجديد بشأن القضايا العالقة، وستقوم بالرد عليه بما يضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه.

وفي بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها لنشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنه لا يعكس المستوى الحقيقي لتعاون إيران مع الوكالة. وأكد البيان أن طهران شددت مرارًا على عدم وجود أي موقع أو نشاط نووي غير معلن، ووصفت التقرير بأنه أُعد لأغراض سياسية.

من جانبه، علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير الوكالة، قائلاً إن ما ورد فيه يظهر بوضوح أن إيران عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية، مؤكدًا أن هدف البرنامج الإيراني لم يعد سلميًا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف إيران ومنعها من امتلاك القدرة النووية.

ويأتي هذا التصعيد المتبادل في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار التفاهمات النووية، وسط ضغوط دولية متباينة بين مساعٍ للتهدئة ومواقف تدعو لتشديد الرقابة والمحاسبة.

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في بيان مشترك مع وكالة الطاقة الذرية الايرانية ... الخارجية تعلن عن اسفها ازاء تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية
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