ترامب ساخرًا من ماكرون بعد صفعة زوجته: "تأكد من إغلاق باب الطائرة"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مقطع فيديو متداول يُظهر لحظة تلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة خفيفة من زوجته بريجيت، قائلاً: "تأكد من إغلاق باب الطائرة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض لموقف محرج عقب انتشار فيديو يظهر صفعة مفاجئة من زوجته بريجيت ماري له على باب الطائرة الرئاسية، وذلك لحظة وصولهما إلى فيتنام ضمن جولة ماكرون في جنوب شرق آسيا.

وقعت الحادثة بينما كان الزوجان على وشك النزول من الطائرة الرئاسية، لتلفت صفعة بريجيت لزوجها، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثارت صفعة بريجيت لزوجها على وجهه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.