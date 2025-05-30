الجوازات السعودية تعلن وصول أكثر من 1.3 مليون حاج للمملكة عبر جميع المنافذ حتى يوم الخميس

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن وصول أكثر من 1.3 مليون حاج من خارج المملكة، حتى نهاية يوم الخميس عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وفقا للبيان الصادر عن المديرية العامة للجوازات، "بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية نحو (1.260.874) حاجا، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الحجاج القادمين من الخارج، في ظل الجهود المبذولة في المطارات الدولية لتيسير إجراءات الدخول".

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن "عدد الحجاج الذين دخلوا المملكة عبر المنافذ البرية بلغ (64.883) حاجا، فيما استقبلت المنافذ البحرية (5.088) حاجا، مما يعكس تكامل منظومة الاستقبال في مختلف نقاط الدخول، وتنوع وسائل النقل".

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن "جميع إمكاناتها تم تسخيرها لضمان انسيابية وسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج"، مشيرة إلى أن "المنافذ الدولية مدعومة بأحدث الأجهزة التقنية، ويعمل بها كوادر بشرية مؤهلة يتحدثون بلغات متعددة، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج من مختلف الجنسيات