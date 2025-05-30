إحباط عملية إرهابية في موسكو كانت تخطط لها أجهزة أوكرانية

أفادت لجنة التحقيق الروسية اليوم بأن السلطات أحبطت هجوما إرهابيا كان يجري التحضير له في العاصمة موسكو بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كما تم القبض على المشتبه به.

كما أفادت اللجنة بأنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه به، حيث تم فتح تحقيق جنائي بموجب الجزء الأول من المادة 30، والبند "أ" من الجزء الثاني للمادة 205 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بجرائم التجهيز لتنفيذ أعمال إرهابية.

كما قررت المحكمة المختصة قبول طلب النيابة بإيداعه السجن الاحتياطي إلى حين انتهاء التحقيقات