عراقجي يزور مصر ولبنان مطلع الأسبوع المقبل

أفادت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقوم بزيارة إلى كل من مصر ولبنان خلال الأسبوع المقبل، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت المصادر، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن عراقجي سيصل إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل، ثم يتوجه إلى بيروت يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في البلدين.

وأوضحت المصادر أن الهدف من زيارة عراقجي إلى مصر هو بحث سبل تطوير العلاقات بين طهران والقاهرة، إلى جانب مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة ومساعٍ دبلوماسية لإعادة ترتيب التحالفات.

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود إيرانية لتعزيز انفتاحها الإقليمي، وسط مؤشرات على إمكانية حدوث تقارب دبلوماسي بين طهران والقاهرة بعد سنوات من التباعد السياسي.