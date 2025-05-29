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إيران ترد على تهديدات ترامب بتفجير منشآتها النووية: "أوهام مكررة"


في تصعيد جديد على وقع التوترات المتزايدة بشأن مستقبل الاتفاق النووي، ردت إيران، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، عبر كبار مسؤوليها على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن إمكانية استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، معتبرة تلك التصريحات "أوهاماً مكررة" سبق أن تبناها رؤساء أمريكيون سابقون دون جدوى.

وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني، في تغريدة على منصة "إكس" إن "الرغبة في الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية أو تفجيرها، حلمٌ طالما راود رؤساء أمريكا السابقين، وهو مجرد وهم آخر في قائمة أوهامهم".

وأضاف أن إيران "دولة مستقلة ذات هيكل دفاعي راسخ، وشعب مقاوم، وخطوط حمراء واضحة"، مشدداً على أن بلاده لن تخضع لأي محاولات فرض أو تهديد.

وأكد شمخاني أن طهران ترى في المفاوضات وسيلة لحماية المصالح الوطنية والكرامة، لا وسيلة للإذعان، في إشارة واضحة إلى رفض إيران تقديم تنازلات تحت التهديد أو الضغوط.

وتتزامن هذه التصريحات مع تقرير لوكالة بلومبرغ، كشفت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل تصوراً لاتفاق نووي جديد يمنح واشنطن "الحق في تدمير ما تشاء داخل إيران"، بما في ذلك منشآت نووية، وهو ما وصفته الوكالة بأنه طرح "من المرجح أن ترفضه طهران بشكل قاطع".

وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة قد تعرقل أي تقدم محتمل في المحادثات النووية، وتؤدي إلى تعنت إيراني أكبر في تقديم تنازلات، خاصة في ظل الموقف الإيراني الثابت الذي يرفض أي لغة قائمة على التهديد العسكري.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي تماماً ويخضع لمراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترفض محاولات فرض شروط غير واقعية على طاولة المفاوضات.

 

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