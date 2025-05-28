الخارجية الإيرانية: التخصيب "مبدأ غير قابل للتفاوض"

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما ورد في تقرير نشرته وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، (28 أيار 2025)، الذي زعم أن طهران قد توافق على تعليق مؤقت لعمليات التخصيب النووي مقابل اعتراف أمريكي بحقها في التخصيب السلمي والإفراج عن أموالها المجمدة.

وقال بقائي في بيان صحفي مقتضب إن "التخصيب في إيران هو مبدأ غير قابل للتفاوض أو المساومة"، مؤكداً أن ما أوردته رويترز هو "ادعاء مرفوض لا يستند إلى أي أساس".

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر، أن إيران تفكر في وقف مؤقت للتخصيب لمدة عام، في إطار تفاهم سياسي محتمل مع الولايات المتحدة، لكنها اشترطت الاعتراف بحقها في البرنامج النووي السلمي وتحرير أموالها المحتجزة.

يأتي هذا النفي الرسمي وسط تكهنات متزايدة حول عودة قريبة للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عمان، خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مسقط التي بدأت أمس الثلاثاء.