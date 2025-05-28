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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية والتخصيب "خط أحمر"


أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء (28 أيّار 2025)، أن الصناعة النووية وملف التخصيب يعتبران "خطوطاً حمراء" لإيران، مشيراً إلى أن هذا الموقف قد انعكس بشفافية تامة على المفاوضات الجارية.

ولم يستبعد إسلامي إمكانية "السماح للمفتشين الأمريكيين بتفتيش المنشآت النووية في حال التوصل إلى اتفاق نووي".

وأشار إسلامي إلى أن "التخصيب هو الأساس وقوة الصناعة النووية في البلاد"، مؤكداً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بأثقل عمليات التفتيش على إيران، وقد قبلت طهران ذلك لبناء الثقة".

وأوضح أن "إيران تسعى إلى بناء محطة طاقة نووية كاملة باستخدام الوقود الإيراني بالكامل، وأن هذه العمليات تتم تحت إشراف الوكالة".

وأكد أن "قدرة الصناعة النووية الإيرانية تمثل أقل من 3% من القدرة النووية العالمية، في حين تمثل عمليات التفتيش على إيران 25% من إجمالي عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة".

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن "تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حداً لما أسماه بـ(النفوذ الصهيوني) وتتبع سلوكاً مهنياً نزيهاً فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية".

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