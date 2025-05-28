طهران تكشف عن مشاورات لتحديد موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن مشاورات تجري حول تحديد موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات النووية مع أمريكا، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها من قبل سلطنة عمان فور الانتهاء منها.

وقال بقائي في معرض رده على أسئلة الصحفيين بشأن تقارير إعلامية غربية عن آخر وضع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إن "الموضوع الوحيد المطروح للنقاش بين إيران وأمريكا هو الملف النووي ورفع العقوبات"، مؤكداً أن "أي موضوع آخر لم يُطرح ولن يُطرح في هذه المفاوضات".

وأضاف المتحدث أن الفريق الإيراني لن يدخر جهداً في سبيل رفع العقوبات الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تُعتبر غير قانونية وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مدى جدية أمريكا سيقاس بمدى التزامها برفع هذه العقوبات.

كما نفى بقائي بشكل قاطع الشائعات التي تتحدث عن مرونة إيران بشأن موضوع التخصيب، مشدداً على أن استمرار تخصيب اليورانيوم هو جزء لا يتجزأ من صناعة الطاقة النووية في البلاد، وأن أي اقتراح يتعارض مع هذا الحق لن يُقبل.

وفيما يتعلق بالتكهنات الإعلامية حول أبعاد محتملة لأي اتفاق، أوضح بقائي أنها مجرد تخمينات لا تستند إلى حقائق، ومُصممة لأهداف ونيات مختلفة، ولا يمكن تأكيدها.