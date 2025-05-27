الفرنسيون يسخرون من رئيسهم: زوجتك تضربك؟ سجل في دورات الدفاع عن النفس

في سياق مثير للجدل، قرر الفرنسيون، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، تقديم دورات للدفاع عن النفس بإعلان محدث بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون من زوجته بريجيت.

ووفقًا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء في الإعلان المنشور في صورة يبدو أنها التُقطت في أحد صالات الألعاب الرياضية الفرنسية: "زوجتك تضربك؟ سجل في دورات الدفاع عن النفس! لمزيد من المعلومات، اتصل بالإدارة". ويظهر على الملصق الإعلاني صورة لماكرون بعين مغطاة وعلامة كدمة على جبينه.

وكان زعيم فرنسا قد وصل برفقة زوجته إلى فيتنام في 25 أيار، حيث التقط الصحفيون الذين كانوا يصورون لحظة خروج الرئيس من الطائرة، وهي نفس اللحظة التي تلقى فيها ماكرون "صفعة" في وجهه من طرف زوجته. ورغم أن بريجيت لا تظهر بالكامل في الفيديو، إلا أنه يمكن بوضوح رؤية يدها وهي تتوجه بقوة نحو ذقنه.

وكان قصر الإليزيه قد نفى في البداية صحة اللقطات التي تظهر تعرض الرئيس الفرنسي للضرب من قبل بريجيت، لكن بعد أن تبين أن العديد من وسائل الإعلام نشرت المشاهد، أفاد مصدر مقرب من الرئيس بأن الأمر يتعلق بـ"خلاف عائلي". فيما نفى ماكرون لاحقًا هذا الافتراض، قائلًا إنهما كانا "يمزحان فحسب".