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إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني


افادت وسائل إعلام ايرانية، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، بإعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، إن "اليوم شهد اقامة انتخابات هيئة الرئاسة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في جلسة عامة للبرلمان"، مبينة انه "وفي التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، تم اعادة محمد باقر قاليباف، المنتخب، رئيساً لمجلس النواب للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً".

واضافت ان "المرشح المنافس لرئاسة البرلمان هادي قوامي اعلن في كلمة قصيرة، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان لصالح محمد باقر قاليباف".

وكان أحمد راستينه هفشجاني، ممثل أهالي شهركرد في البرلمان، مرشحًا آخر لانتخابات رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

 

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