قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة في ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض) سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، كلمة في مرقد الامام الراحل يوم 4 يونيو/حزيران القادم.

اعلن ذلك مسؤول مرقد الامام الخميني (رض)، محمد علي انصاري، صباح اليوم الاثنين، في اجتماع اللجنة المركزية لاحياء مراسم الذكرى السنوية لوفاة الامام الخميني (رض)، مشيرا الى شعار المراسم هذا العام هو "امام الأمل والاقتدار".

وشرح انصاري البرامج الرئيسية في هذه المراسم المعنوية، وقال: لقد سار مجتمعنا، قبل الثورة وبعدها، على طريق الثورة بالأمل، ويجب أن يستمر هذا الأمل لتمهيد الطريق لاستمرار هذا الطريق المشرف.

واضاف: وبدأ المراسم الرسمية في الرابع من يونيو/حزيران الجاري عند الساعة الثامنة صباحاً في المرقد الطاهر، وبحسب التوقعات فإن البرنامج سيستمر نحو ساعتين. ومع ذلك، ونظراً لوصول الزوار والضيوف في وقت مبكر، فقد تم التنسيق اللازم مع مكتب قائد الثورة الإسلامية حتى تكون المنصة متاحة لقائد الثورة الإسلامية عندما يكون المرقد جاهزاً لسماع كلمته.

وتابع قائلا: في ليلة 14 يونيو/حزيران، وبعد صلاتي المغرب والعشاء، ستقام مراسم خاصة في الجانب الشمالي من المرقد، وسيلقي فيها رئيس الجمهورية كلمة.

وأشار انصاري إلى مسألة صلاة الجمعة في 6 حزيران/يونيو، وقال: "نظراً لتزامن هذا اليوم مع عيد الأضحى وإقامة صلاة العيد، وبالتنسيق مع مجلس تخطيط سياسة أئمة الجمعة، فلن تقام صلاة الجمعة في طهران الأسبوع المقبل".

وفي إشارة إلى برامج يوم ( 15 خرداد) الخامس من حزيران/يونيو، قال انصاري: "في هذا اليوم الذي يصادف يوم عرفة، ستقام مراسم قراءة دعاء عرفة في مرقد الإمام الخميني (رض)، وسيتم بث هذه المراسم على الهواء مباشرة".