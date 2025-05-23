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ترامب يهاجم الاتحاد الأوروبي ويعد بقرارات تجارية كبرى قريبا بينها تتعلق بالسيارات


أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة من التصريحات النارية، تناول فيها ملفات التجارة الدولية، الطاقة، والصناعة التعليمية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات، إن “المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة لكنها تسير ببطء شديد”، مضيفًا: “الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء للغاية وتأسس من أجل استغلال الولايات المتحدة”. وأردف: “لا نسعى حاليًا إلى صفقة تجارية معهم وسنرى ما سيحدث”.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة “ستفرض رسومًا جمركية على شركات الهواتف التي لا تصنع منتجاتها داخل الأراضي الأميركية بدءًا من نهاية يونيو/ حزيران المقبل”، مشددًا على أن “الدول الأجنبية يجب أن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وعلى الشركات لا المستهلكين، أن تدفع ثمن ذلك في بعض الأحيان”.

وفي ما يتعلق بالسيارات، قال: “لا نريد أن تصنع كندا سياراتنا.. علينا أن نقوم نحن بتصنيعها”.

وفي ملف الطاقة، وصف ترمب الطاقة النووية بأنها “آمنة”، مؤكدًا أن بلاده “ستقوم بتشييد عدد من المنشآت النووية الجديدة”.

أما في الشأن التعليمي، فانتقد ترمب ما وصفه بسوء إدارة الأموال في الجامعات الأميركية قائلاً: “جامعة هارفارد تلقت مليارات الدولارات من الأموال الحكومية، ويجب عليها وغيرها من الجامعات تغيير أسلوبها”. وأشار إلى أن “هناك طلبات كثيرة من دول أخرى للتوصل إلى اتفاقيات تجارية معنا”.

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