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اتهام ارهابي سويدي في قضية إعدام الطيار الأردني الكساسبة


أعلن الادعاء السويدي، اليوم الخميس، (22 أيار 2025)، عن نيته توجيه الاتهام إلى متطرف سويدي مدان للاشتباه بتورطه في أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة في سوريا عام 2014 وحرقه داخل قفص.

وأفادت النيابة العامة السويدية، في بيان، بأنها تعتزم توجيه اتهامات لمواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عامًا في 27 مايو/أيار الجاري بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا". وقد سبق أن صدر حكم على هذا الشخص، الذي يدعى أسامة كريم، لتورطه في هجمات باريس عام 2015 وهجمات بروكسل عام 2016.

وكان تنظيم داعش الارهابي قد احتجز الطيار الكساسبة في يناير/كانون الثاني 2015 بعد سقوط طائرته في محافظة الرقة السورية، وذلك أثناء مشاركته في إحدى غارات التحالف الدولي ضد داعش.

والكساسبة هو ابن محافظة الكرك جنوب غربي الأردن، من مواليد 29 مايو 1988، وتخرج في كلية الحسين الملكية للطيران الحربي عام 2009 ليلتحق بسلاح الجو الملكي الأردني. حصل على رتبة ملازم أول في عام 2014، وكان يُعرف بالتزامه الديني وتفوقه الدراسي وخبرته وتميزه بين زملائه الطيارين. كان الكساسبة أحد طياري الجيش الأردني الذين أُسندت إليهم مهمة توجيه ضربات ضد داعش في العراق وسوريا، كون الأردن جزءًا من التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

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اتهام ارهابي سويدي في قضية إعدام الطيار الأردني الكساسبة
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