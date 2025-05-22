الخارجية الايرانية توافق على الاقتراح العماني باستئناف المفاوضىات يوم الجمعة القادم في روما

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، (21 أيار 2025)، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بناءً على مبادرة من سلطنة عمان التي كثفت جهود الوساطة بين الطرفين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في بيان له أن "الجمهورية الإسلامية وافقت على الاقتراح العماني"، مشيرًا إلى أن "الوفد الإيراني يشارك في المفاوضات بثبات وإصرار دفاعًا عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، خصوصًا في ملف الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، والسعي لرفع العقوبات الظالمة".

وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة صحفية على أن "التخصيب داخل إيران "قضية أساسية ومبدئية"، مؤكدًا أنه "إنجاز علمي معقّد تحقق بجهود العلماء الإيرانيين، وليس مستورداً أو مفروضاً من الخارج، وأن الشعب الإيراني يعتبره منجزاً قومياً لا يمكن التنازل عنه، لا سيما أن العديد من العلماء الإيرانيين استُشهدوا بسبب دورهم في هذا الملف".

وفي معرض تحميله الطرف المقابل مسؤولية الوضع الراهن، قال عراقجي إن "الظروف الحالية ليست نتيجة تصرفات إيران، بل نتيجة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي"، مضيفًا أن "أوروبا كذلك لم تفِ بالتزاماتها بعد انسحاب واشنطن. وأكد أن إيران التزمت بتعهداتها سابقاً، لكنها بدأت بتقليصها بعد فشل الطرف الآخر في تأمين المنافع الاقتصادية المتفق عليها".

كما رفض عراقجي أي تهديد بتفعيل آلية "السناب باك" من قبل الدول الأوروبية، معتبراً إياها "خطوة غير منطقية ولا أساس قانوني لها"، محذرًا من أن أي تحرك في هذا الاتجاه ستكون له تبعات تتحمل أوروبا مسؤوليتها بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 مايو، في العاصمة الإيطالية روما.