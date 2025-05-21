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وزير الخارجية العماني يحدد موعد الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية


أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأربعاء، (21 أيار 2025)، أن الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الإيطالية روما.

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في وقت سابق بأن طهران ما زالت تدرس المشاركة في هذه الجولة من المحادثات.

وبحسب ما أعلنه الجانبان، فإن المحور الأساسي للمفاوضات يتمحور حول ملف تخصيب اليورانيوم، إذ تصرّ إيران على استمرار عمليات التخصيب داخل أراضيها، في حين تعتبر الولايات المتحدة هذا الملف خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل وزارة الخارجية الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها لتأكيد الموعد الذي أعلنته سلطنة عمان.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء المسار التفاوضي المتعثر، وسط تصعيد متبادل وتحذيرات من اتساع الفجوة بين الطرفين بشأن الالتزامات النووية والعقوبات وتخصيب اليورانيوم.

وتلعب سلطنة عُمان دوراً محورياً في الوساطة بين طهران وواشنطن، حيث استضافت عدة جولات من المحادثات الشهر الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر وخفض منسوب التوتر في المنطقة.

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