البنتاغون ينشر نتائج التحقيق بالانسحاب "الكارثي" من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، (20 أيار 2025)، أن النتائج الأولية للتحقيق في عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قد تُعلن بحلول يوم غد الأربعاء.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "على الرغم من أن هذه المراجعة تستغرق وقتًا، إلا أن جميع المعنيين بالانسحاب الكارثي من أفغانستان يتحملون المسؤولية". وأضاف أنه من المتوقع صدور بيان عن تقدم عمل فريق التحقيق "إن لم يكن في وقت لاحق من اليوم، فغدًا الأربعاء"، بحسب تعبيره.

وأشار هيغسيث إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تُحقق تقدمًا ملموسًا في جمع المعلومات وإجراء المقابلات مع المسؤولين، مع الإشارة إلى أن بعض التفاصيل تتطلب وقتًا أطول بسبب السرية المحيطة بالعملية "وقد يستغرق التحقيق حتى عام 2026"، بحسب الوزير.

وأكد أنه اختار أعضاء فريق التحقيق "بعناية"، ومن بينهم ستيوارت شيلر العامل حاليًا في البنتاغون، واصفًا إياه بأنه "الشخص الوحيد الذي طُرد بسبب قوله الحقيقة حول ما كان يحدث في أفغانستان".

وبعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ البنتاغون عملية جديدة للتحقيق في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وانتقد ترامب وفريقه إدارة سلفه جو بايدن مرارًا حول طريقة الانسحاب من أفغانستان في صيف 2021، والتي أدت إلى سيطرة طالبان على البلاد.

على الرغم من عدم تبني ترامب سياسة واضحة تجاه أفغانستان حتى الآن، إلا أنه ركز بشكل خاص على استعادة الأسلحة والمعدات العسكرية المتبقية هناك، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار. لكن هذا الأمر رفضته حركة طالبان، حيث قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، في وقت سابق، إن "من يريد الأسلحة عليه أن يأتي إلى هنا (أفغانستان) ويأخذها"، في إشارة إلى عدم التنازل عنها إلا بالقتال.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي عن اهتمامه الكبير بقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية لقربها من الصين، وزعم في تصريحات عدة بأن القاعدة أصبحت الآن "تحت سيطرة الصينيين".