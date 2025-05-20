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الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا


كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، إذ أشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.

وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كما ذكرت "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارا".

يذكر أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، برفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

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