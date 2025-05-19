بوتين: روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا لوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إعلامية إن "المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب تجاوزت ساعتين".

ووصف الرئيس الروسي المحادثة مع ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، حسب ما نقلته المصادر.

وأوضح بوتين، أن "روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام"، لافتًا إلى أن "ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وأكد الرئيس الروسي أن "موسكو مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى "الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن السلام في أوكرانيا بعد أن قالت واشنطن إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الولايات المتحدة قد تنسحب.