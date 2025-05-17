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الخارجية الأمريكية: روبيو يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا


أفادت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت بأن وزير الخارجية ماركو روبيو رحب باتفاق تبادل الأسرى بين موسكو وكييف خلال محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس: "تحدث الوزير روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورحب باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات الأوكرانية الروسية في إسطنبول، ونقل رسالة الرئيس ترامب التي تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق نهاية دائمة للحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت أن "الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لحل الصراع في أوكرانيا تحدد أفضل طريق للمضي قدما".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف وروبيو تبادلا وجهات النظر بشأن استمرار الاتصالات بين البلدين خلال محادثة هاتفية، كما ناقشا القضايا الدولية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى "الدور الإيجابي للولايات المتحدة في قبول كييف اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات في إسطنبول".

كما أكد لافروف "استعداد موسكو لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الأمريكي في هذا السياق".

وجرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم أمس 16 مايو، وفي ختامها اتفق الجانبان على تبادل الأسرى وفق صيغة "1000 مقابل 1000"، وتقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وتوضيحها بالتفصيل، ومواصلة عملية التفاوض.

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